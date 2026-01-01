１２月２９日、浜州市の無棣創業ふ頭に停泊して貨物の積み降ろしを待つ、ボーキサイトを満載した１万トン級近海新エネルギーばら積み貨物船「魏橋緑動１」。（ドローンから、浜州＝新華社配信／董乃徳）【新華社済南1月1日】中国山東省浜州市套爾河港区の無棣（むてい）創業ふ頭で12月29日、国産1万トン級近海新エネルギーばら積み貨物船「魏橋緑動1」が、正式に運航を開始した。船尾に標準コンテナ型電源8個を搭載する。各電