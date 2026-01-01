1月、新しい年を迎え、気持ちも新たに空を眺めると、冷気の中で湿気は遠のき、空気まで新鮮に感じられます。冴えわたった夜空には、色とりどりの星が瞬いています。冬空で最初に目につくのは「オリオン座」でしょう。南の空に、「オリオンの三つ星」と呼ばれる等間隔に並んだ3つの2等星を、明るい星々が長方形に囲み、砂時計のような形を作っています。これがオリオン座の目印です。北東側の赤い星はベテルギウス、南西側の青白い