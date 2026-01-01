２０２６年は“パパの顔”で年明けだ。キリンホールディングス株式会社（以下キリン）は、「免疫ケア」推進アンバサダーであるドジャース・大谷翔平投手が出演する「キリンプラズマ乳酸菌」の新ＴＶＣＭ「大谷翔平の免疫ケア・新年」篇を、１月１日から全国で放映を開始した。ＣＭの中で大谷は「２４時間野球のことしか考えてこなかったので、家族のためにできることを考えるのは、幸せですね」と語っている。今年はドジャー