北朝鮮の金正恩総書記は12月31日夜、妻と娘とともに新年祝賀行事を鑑賞し、演説で結束を訴えました。1月1日付けの労働新聞は、金正恩総書記が平壌で12月31日に開かれた新年を祝う公演を鑑賞したとしてキム・ジュエとされる娘を中心に李雪主夫人と並んで座る写真とともに報じました。金総書記は演説で2025年を「祖国の力と尊厳を大きく高めた年」と総括した上で平壌と地方が同時に発展する局面が開かれたと成果を強調しました。また