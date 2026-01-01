水戸ホーリーホックは1月1日午前0時にGK西川幸之介がJ1百年構想リーグの契約を更新したことを発表した。同時刻には松本山雅FCもMF安永玲央のJ2・J3百年構想リーグの契約更新を発表した。西川は2025年のJ2で30試合に出場して優勝に貢献し、J2優秀選手賞を受賞した。クラブを通じて「今年はJ1初挑戦でワクワクしています。昨年以上に、自分の技術に磨きをかけメンタルを鍛え、チームの勝利に貢献していきたいと思います。そして