山本由伸113球！9奪三振2失点と大奮闘大谷貴重な追加点、試合締めたのは？【クイズ】 MLBのワイルドカードシリーズ（ナ・リーグ）が10月2日に行われ、ドジャースタジアムでドジャースとレッズが対戦した。ドジャース先発の山本由伸は、7回途中まで113球を投げ、2失点9奪三振と大奮闘した。さて、9回1イニングをわずか11球、3人で抑える完璧なピッチングを披露し試合を締めくくったのは誰だ