おじさんアイドルユニット「漫烈（まんれつ）」が12月31日開催の年越しイベント「大晦日大祭典2025」（クールジャパンパーク大阪WWホール）で、デビュー曲「A−11」を初披露した。漫烈は、よしもと漫才劇場の所属芸人6人からなるユニット。リーダーでプロデューサーを務める黒帯てらうち（38）をはじめ、デルマパンゲ・広木英介（40）、ツートライブ・たかのり（41）、祗園・桜井健一朗（41）、ダブルヒガシ・東良介（33）、浜田順