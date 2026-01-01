女優米倉涼子（50）が1日、昨夏以来約4カ月半ぶりにインスタグラムを更新し、英語で「Hope」とつづり、自らのアップ写真を掲載した。米倉は26年元日の午前、英語で「Hope this year brings you lots of beautiful memories.」と書き込み、ファンへ向けて、新年の幸せを願うメッセージをつづった。これに、ファンからは「明けましておめでとうございます2026年もよねさんを応援します」「久しぶりの涼子さん投稿嬉しいです」「久