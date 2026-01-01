【モデルプレス＝2026/01/01】モデルで女優の田中日奈子（28）が1月1日、自身のX（旧Twitter）を更新。結婚を発表した。【写真】元日に結婚発表・大河出演の28歳女優◆田中日奈子、結婚発表田中は、「私事ではありますが、結婚いたしました事をご報告いたします」と結婚を発表。「お伝えするタイミングを伺っておりましたが、生活も落ち着き、心機一転新年の始まりに併せてご報告させていただく運びとなりました」とつづり「2026年