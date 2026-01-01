今年の牝馬３冠戦線に進んでほしいと期待するのが、エアビーアゲイル（牝３歳、栗東・辻野泰之厩舎）だ。半兄は２４、２５年と大阪杯を連覇し、昨年末に引退したベラジオオペラ。父は２０年に愛２０００ギニーなどＧ１を２勝したシスキンで、同馬は産駒の２世代目にあたる。デビュー前から評価が高かった。１週前追い切りでは栗東・ＣＷコースで年長馬を５馬身追走して併入。当週も坂路で僚馬に追走先着した。当時担当だった高