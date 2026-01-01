世界的人気グループ「ＢＴＳ」がついに“完全体”でカムバックする。ＢＴＳが所属する「ＢＩＧＨＩＴＭＵＳＩＣ」は１日、３月２０日に新アルバムをリリースすることを明らかにした。２０２２年６月のアルバム「Ｐｒｏｏｆ」以来、３年９か月ぶりとなる。韓国メディア報道によるとメンバーによる手書きの手紙が「アーミー」（ファンダム名）の自宅に送られ、その中に「２０２６．０３．２０」とリリース日を記載。リーダー