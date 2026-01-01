お笑いコンビ「タイムマシーン3号」の山本浩司（46）が1日、フジテレビ正月特番「新春！爆笑ヒットパレード2025」（前7・00）に生出演。人気芸能人と親戚であることを明かした。「去年、母親から急にLINEがきまして」と切り出した山本。「なんなのかなって思って見てみたら、“あなた、芸能人に親戚いることが発覚した”って言われた」と明かした。続けて「その名前が佐藤栞里ちゃんだったんですよ。“あなた佐藤栞里ちゃん