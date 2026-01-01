日立製作所は、ＡＩ（人工知能）を活用して自衛隊の防衛装備品の保守運用の効率化を支援する取り組みに乗り出す。車両や艦艇にセンサーなどを載せ、ＡＩが集めたデータを分析して故障などの予兆を検知する仕組みを構築する。２０２６年度以降に事業化に向けた検証を進め、装備品を納入した後の継続的な収益確保につなげたい考えだ。仕組みが実現すれば、保守作業に携わる自衛隊員の負担軽減が可能になり、人手不足に直面する自