俳優・南沢奈央（35）が1月1日、自身のインスタグラムを更新し、ダンサー・安達雄基（38）との結婚を発表した。【写真】南沢奈央が結婚発表、あでやかな和装姿お相手の安達雄基も南沢は、あでやかな和装姿を披露し「明けましておめでとうございます。新年のご挨拶とあわせてのご報告になりますが、私、南沢奈央は安達雄基さんと入籍いたしました」と発表。「新年のはじまりのこの日に、ご報告できて嬉しく思います。これか