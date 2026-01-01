トッテナム・ホットスパーに所属するウェールズ代表FWブレナン・ジョンソンのクリスタル・パレス移籍が近づいているようだ。12月31日、イギリス紙『テレグラフ』が伝えている。現在24歳のB・ジョンソンはノッティンガム・フォレストの下部組織出身で、2019年8月にトップチームデビューを飾った。2023年夏にトッテナム・ホットスパーへの完全移籍を果たし、公式戦通算107試合出場で27ゴール18アシストを記録。昨季は公式戦18ゴ