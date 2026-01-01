［高校選手権２回戦］神村学園（鹿児島）６−０ 東海学園（愛知）／12月31日／ニッパツ三ツ沢球技場プロ内定者３人を擁するインターハイ王者・神村学園が、東海学園と対戦。初戦から圧巻のゴールラッシュを見せ、夏冬連覇へ好発進した。圧倒的な強さの要因は、攻守の切り替えの速さにある。速い、とにかく速い。ボールを奪われたら即座に複数人で囲い込み、再びマイボールにし、主導権を握り続けた。そこにはチーム全体での明