60年に1度やってくる「丙午（ひのえうま）」生まれの女性は「気性が激しい」とされ、「夫の運気を食い尽くす」という迷信が語り継がれてきました。前回の丙午（1966年）は、その影響で出生数が前年比で25％も減少するなど社会に衝撃を与えたことも知られています。もちろん根拠のない迷信に過ぎません。身の回りにもすてきな「丙午女子」はたくさんいますが、1966年生まれの女性有名人もまた豪華な顔ぶれで驚きです。【画像】1966