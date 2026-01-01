ロシア国防省は、プーチン大統領の公邸を攻撃しようとして撃墜されたウクライナの無人機の残骸だとする映像を公開し、ウクライナを改めて非難しました。ロシアは、先月29日、西部ノブゴロド州にあるプーチン大統領の公邸に攻撃を仕掛けようとしていたウクライナの無人機を撃墜したと発表していましたが、ロシア国防省は31日、その無人機の残骸だとする映像を公開しました。無人機には6キロの爆薬が組み込まれていたと主張していて