２０２６年の幕開けを祝って打ち上げられた「よこすかカウントダウン」の花火＝１日午前０時５分ごろ、海上自衛隊横須賀地方総監部横須賀市汐入町のヴェルニー公園で１２月３１日から１月１日にかけ、年越しイベント「よこすかカウントダウン２０２６」が開かれた。海上自衛隊横須賀基地に停泊する艦船のライトアップや約５００発の花火などで新年の幕開けを祝った。「ボーッ」。大みそかから元日へと日付が変わり、船の汽笛が