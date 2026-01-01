松井珠理奈と辻本達規 元SKE48の松井珠理奈と、BOYS AND MENの辻本達規の結婚が報じられた１日、BOYS AND MENの公式サイトで「すでに本人からは結婚の報告を受けており、掲載されております記事につきましては事実でございます」と報道を認めるコメントを発表した。「来週中に記者会見の場を設ける予定」といい「詳細につきましてはその際に本人たちよりご報告させていただきます」とも伝えている。