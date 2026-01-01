『笑点』（日本テレビ系）の大喜利に、ピンクの着物でレギュラー出演する落語家・三遊亭好楽さん（79）は、"おもしろくないところがおもしろい"という絶妙な立ち位置で多くの視聴者に愛され続けている。【写真】好楽さんが建てた寄席「池之端しのぶ亭」ところが2024年、弟子の錦笑亭満堂さん（41）が『ウチの師匠がつまらない』（PARCO出版）というタイトルのエッセイを上梓。さらにこのエッセイが2026年1月に舞台化されるという