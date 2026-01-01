あなたは読めますか？突然ですが、「孑孑」という漢字読めますか？漢字そのものを見慣れない方もいらっしゃるかもしれませんが、水場でよく見かける、あの生き物の名前を表す漢字です。気になる正解は……「ぼうふら」でした！「孑孑」とは、蚊の幼虫のことです。水中で頭を下にして逆立ちするように浮き、体をくねらせながら泳ぐのが特徴です。その名前の由来には諸説ありますが、水面に浮かぶ細長い形を「棒」に見立てたという説