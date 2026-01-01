アルピコ交通や警察によりますと1日午前、松本市新村にあるアルピコ交通上高地線の下新駅近くの踏切内で、車と電車が接触する事故がありました。けが人はいないということです。事故により松本市のアルピコ交通上高地線は全線で運転を見合わせています。