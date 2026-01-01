あなたは読めますか？突然ですが、「涵養」という漢字読めますか？ビジネスシーンや教育の場で見かける言葉ですが、意外と読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「かんよう」でした！「読書を通じて豊かな感性を涵養する」「次世代を担うリーダーシップを涵養する」のように、水が自然に土に染み込むように、能力や性質をじっくりと養い育てることを意味します。もともとは水が浸透して潤すという意味を持って