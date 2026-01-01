明石家さんまの「ヤングタウン」（MBS）は、1976年の放送開始以来、曜日を変えながらも続いている超・長寿番組。さんまのプライベートが明かされることも多いことから、しばしばネットニュースのネタにもされる。【写真を見る】「あんぱん事件」現場にいたもう一人有名芸能人11月15日の放送回では、木村拓哉への誕生日プレゼントを巡るエピソードが披露され、このトークがまたいつものように、いくつものスポーツ紙のサイトで