台湾の頼清徳総統は1日、新年の演説で、「中国の拡張の野心は高まり続けている」と批判した上で、防衛力強化を進める考えを強調しました。台湾の頼清徳総統は1日、恒例となっている新年の演説で、「中国の拡張の野心が高まり続ける中、国際社会は台湾の人々に自衛の決心があるかに注目している」などと強調しました。その上で、今年からの8年間で、1兆2500億台湾ドル、日本円でおよそ6兆2000億円の特別予算を投じるなど防衛力強化