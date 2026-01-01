俳優の山本ひかる（34）が1月1日、自身のXを更新し、妊娠を報告した。【Xより】『仮面ライダーW』鳴海亜樹子役の山本ひかるが結婚“照井竜”木ノ本嶺浩の祝福した文面直筆の書面を投稿。新年のあいさつに続き「私事ではございますが、このたび新しい命を授かりましたことをご報告いたします」と伝え、「おかげさまで母子ともに穏やかに過ごしており、日々、周囲の皆さまに支えられていることを実感しております」と感謝。