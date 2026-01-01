バスケットボール女子元日本代表の吉田亜沙美（３８）が１日、自身のインスタグラムを更新。昨年夏に癌が見つかったことを告白した。「今年の夏に私自身、癌が見付かり治療、療養していました。これは大袈裟ではなく癌だと告げられた時は死を覚悟しました。それと同時にもうＢＡＳＫＥＴが出来なくなるんだと絶望でした。私の頭の中はこんな時でもＢＡＳＫＥＴのことなんだと自分のことなのに呆れました笑どうしたら良いのか