1日午前11時11分ごろ、京都府、大阪府で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は大阪府北部で、震源の深さはおよそ20km、地震の規模を示すマグニチュードは2.6と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、京都府の亀岡市、大阪府の能勢町です。【各地の震度詳細】■震度1□京都府亀岡市□大阪府能勢町気象庁の発表に基づき、地