年末年始は親族が一堂に会する貴重ない機会です。そこでは、普段なかなか話せない「相続の話」をする絶好の機会でもあります。情報共有しないまま親が亡くなると、なにも知らされなかった子があとから大変な思いをすることになりかねません。司法書士の加陽麻里布氏が解説します。年末年始に確認したい「争族の火種」とは？年末年始、久しぶりに実家へ帰省し、家族で大掃除をしていたとき、古い引き出しや金庫の奥から、見慣れない