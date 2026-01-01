認知症によってリスクが高まるのが、実家の「ゴミ屋敷化」。決められた日にゴミを捨てられなくなり、近隣とのトラブルの原因になることもあります。本稿は、岩手に暮らす認知症の母（82歳・要介護4）を、東京から通いで支えて14年。介護作家・ブロガーとして活動する工藤広伸氏の著書『工藤さんが教える 遠距離介護73のヒント』（翔泳社）から、一部を抜粋・再編集。離れて暮らす親を支える「遠距離介護」という視点から、知ってお