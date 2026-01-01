J1残留を決めたファジアーノ岡山。そのオーナーとしてクラブを率いるファジアーノ岡山スポーツクラブ ファウンダー・オーナー木村正明さんが、RSKのラジオ番組「春川正明の朝から真剣勝負」（毎週火曜日 あさ6時30分～7時放送）に出演し、ファジアーノ岡山設立の思いや、J1という新たなステージで何を見据えているのかを語りました。（2025年12月16日放送）