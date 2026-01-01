お正月は、本来なら1年の始まりを穏やかに迎えるための時間です。しかし、義実家との関係次第では、楽しみどころか大きなストレス源になってしまうこともあるようです。『お正月に義実家で手伝いをさせられます。しかもお金まで払わされて……。こういう家に嫁いでハズレだったと諦めが大事なのでしょうか？』この問いかけに寄せられたさまざまな意見から、投稿者さんの正月帰省の在り方を考えましょう。お金を払ってまで行くのは