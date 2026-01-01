ÇòÈ±¤Þ¤¸¤ê¥Ò¥²ÌÌ?Ì¼¤È¼«»£¤ê2¥·¥ç¥Ã¥È?90Ç¯Âå¤ËÆüËÜ¤Ç¤â¥Ö¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀÄ½Õ·²Áü¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ó¥Ð¥ê¡¼¥Ò¥ë¥º¹â¹»Çò½ñ¡×¡£¼ç±é¤ò¤Ä¤È¤á¤¿ÇÐÍ¥¤Î56ºÐ¤Î¶á±Æ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÏÃÂê¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥×¥ê¡¼¥¹¥È¥ê¡¼¡£¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥Í¥½¥¿½£¤«¤é¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Î¥¦¥§¥¹¥È¥Ó¥Ð¥ê¡¼¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¤ËÅ¾¹»¤·¤Æ¤¯¤ë¡¢ÁÐ»Ò·»Ëå¤Î·»¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥¦¥©¥ë¥·¥å¤ò±é¤¸¡¢¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£¥×¥ê¡¼¥¹