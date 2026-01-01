北九州市小倉南区の市立総合農事センターで希少な「木曽馬」2頭が元気に暮らしている。幸姫（さちひめ＝28歳、雌）と豊春（とよはる＝17歳、雄）という縁起の良い名前の母子。互いに毛繕いするなど仲が良く、幸姫は人間の90〜100歳に相当する“ご長寿”だ。木曽馬は長野、岐阜両県が産地の日本の在来馬。全国に約130頭しかおらず、九州はこの2頭だけ。1981年に幸姫の母・幸春（さちはる）が岐阜市から贈られ、繁殖で命が受け継