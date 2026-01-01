運用初日に発表 熊本市消防局は、運用後初となる「林野火災注意報」を1月1日午前10時に発表しました。 対象は熊本市消防局が管轄する熊本市・益城町・西原村で、山林での野焼きや屋外でのたき火が制限されます。 雨がほとんど降らず乾燥が続く中で、強風注意報が出ているため、注意報が発表されました。 この注意報は、2025年に全国で林野火災が相次いだことを受け、熊本市が独自に設けて今日（1月1日）に運用を始めたものです