Ãæ»³¶âÇÕ¤Î¿Íµ¤¤ÈÇÛÅö ¥Ï¥ó¥ÇÀï¤Î£ÇⅢ¤Ê¤¬¤é①¿Íµ¤¤Ï¡Î£´¡¦£°¡¦£²¡¦£´¡Ï¤È£´¾¡¤ò¥Þー¥¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê£¾¡Î¨60¡ó¤È¹¥Ä´¡£ ¤½¤ì°Ê³°¤ÎÇ¯¤â②～⑤ÈÖ¿Íµ¤¤¬¾¡Íø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ¬¤ÇÁÀ¤¦¤Ê¤é⑤¿Íµ¤°ÊÆâ¤ò½Å»ë¤·¤¿¤¤¡£ ¾¡¤Á¤³¤½¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î⑥¿Íµ¤¤¬¡Î£°¡¦£³¡¦£±¡¦£¶¡Ï¡¢⑦¿Íµ¤¤¬¡Î£°¡¦£³¡¦£°¡¦£·¡Ï¤È·òÆ®¡£ ÇÏÏ¢Ê¿¶ÑÇÛÅö¤Ï£³£¸£°£³±ß¡£ËüÇÏ·ô¤Ï22Ç¯¤Î£±ÅÙ¤À¤±¤À¤¬¡¢²áµî£µÇ¯¤Ë¸Â¤ë¤È£µ£³£¶£°