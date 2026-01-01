中山金杯のステップレース 同じ中山のディセンバーＳ組は［１・２・２・17］でまずまずの成績を挙げる。 複勝率36％を誇る［２・３・３・14］のチャレンジＣ組だが、25年から９月に移行。 １ハロン短いものの、12月開催に戻った鳴尾記念組がその勢いを引き継ぐか？ 福島記念組も数は多いが、［１・１・０・12］と相性は良くない。 また、母数こそ少ないが、マイルＣＳ組が［２・０・０・０］と全勝。 中山金杯