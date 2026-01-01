ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・莉瑠さんによる「2026年の運勢12星座占い」。【水瓶座（みずがめ座）】のあなたの2026年の運勢は……？水瓶座（みずがめ座：1月20日〜2月18日）◆全体運仕事もプライベートも充実感のある運気です。特に今年は、新たな趣味や勉強を始められると良いときなので、来の自分にとって必要なことを探してみましょう。ワクワクする