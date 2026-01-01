◇陸上全日本実業団対抗駅伝（ニューイヤー駅伝）１日、群馬県庁発着＝７区間計１００キロエース区間の２区（２１・９キロ）は今江勇人（ＧＭＯインターネットグループ）が首位、衝撃の２２人抜きとなった吉田響（サンベルクス）が６秒差の２位、平林清澄（ロジスティード）が１３秒差の３位でつないだ。吉田が１時間１分１秒の区間新記録＆区間賞で、今江は１時間１分１１秒、平林は１時間１分２９秒で区間新記録だった。４