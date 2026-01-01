【前後編の後編/前編からの続き】35年前の平成2年11月12日、新天皇陛下（現上皇陛下）の即位の礼が挙行された。新憲法下初の即位儀式では、政教分離の原則から、式典内容を巡って保守派と護憲派が対立。最大の懸案が「即位礼正殿の儀」で新天皇陛下を前に唱和する海部首相の“万歳三唱”だった。＊＊＊【レア写真】カメラ目線で美し過ぎる笑顔を見せるダイアナ妃時折「暗い表情」も見せていたという前編【万歳三唱を巡って