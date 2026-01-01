元ＡＫＢ４８の宮里莉羅（２３）が１日にＸを更新し、結婚し、出産していたことを報告した。宮里は直筆メッセージの画像を掲載し、「私事で大変恐縮ではございますが私、宮里莉羅はかねてよりお付き合いしておりました、一般男性の方と入籍いたしましたこと、またすでに新しい命が誕生していることをあわせてご報告させていただきます」と投稿。「小さい頃から、どんな時でも応援し、支えてくださったファンの皆さまのおかげで