地方競馬全国協会（NAR）は1日、2025年1月1日から12月31日までの地方競馬における売得金額が1兆1474億7185万7210円（速報値、重勝式を含む）で、従来の記録だった2024年1月1日から12月31日の1兆1210億490万4310円を上回り、レコードを更新したと発表した（NARが設立された1962年以降の記録）。なお売得金額の確定版は後日、地方競馬情報サイトで掲載する。