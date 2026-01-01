ディセンバーS1着のドラゴンブースト（牡4＝藤野、父スクリーンヒーロー）は鮫島駿との初コンビでプロキオンS（1月25日、京都ダート1800メートル）に向かう。同馬はここまで芝レースで8戦。24年デイリー杯2歳S2着、25年京成杯2着など芝重賞で活躍。前走ディセンバーSは25年ダービー15着以来、約6カ月半ぶりの復帰戦だった。藤野師は初ダート起用について「元々、いつダートにしようかと思うくらい、かき込むような走り方をし