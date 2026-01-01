JA全農が運営する産地直送通販サイト「JAタウン」は12月16日〜2026年1月5日の期間、「JAタウン公式アプリダウンロードキャンペーン」を開催している。●会員登録でクーポンが利用できる同キャンペーンでは、期間中に「JAタウン」の公式アプリをダウンロードした人の中から先着2000名に、その場で使える300円分のクーポンをプレゼントする。なお、クーポンの利用には「JAタウン」への会員登録が必要となる。「JAタウン」公式ア