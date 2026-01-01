現地12月30日に行われたスコットランドリーグの第18節で、日本人４選手を擁するセルティックはマザーウェルと敵地で対戦。０−２で完敗を喫した。この試合に先発した前田大然は精彩を欠き、屈辱のハーフタイム交代となった。そんな日本代表FWを痛烈に批判したのが、英国メディア『GiveMeSport』だ。「セルティックのひどいスターはレンジャーズ戦で外されるべきだ」と題した記事を掲載。次のように伝えた。「セルティックの