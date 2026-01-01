ロシアによる侵攻が続くウクライナで、2025年の民間人の死傷者が2000人を超え、大幅に増加したことがわかりました。国連人権高等弁務官事務所は、ウクライナにおける民間人の犠牲者に関する報告書を発表しました。それによりますと、2025年1月から11月までの民間人の死者数は2311人で、けが人は1万1084人にのぼるということです。死者数の合計では、2024年同時期の1979人と比べ26パーセント増加し、2023年の1847人と比べ70パーセン