ガボン戦でゴールを決め喜ぶコートジボワールの選手たち＝2025年12月31日、モロッコ・マラケシュ（AP＝共同）サッカーのアフリカ選手権は12月31日、モロッコのマラケシュなどで行われ、1次リーグ最終戦でF組のコートジボワールがガボンを3―2で下し、勝ち点7で並んだカメルーンを3試合の通算得点で上回り、同組1位で16強による決勝トーナメントに進出した。E組で既に突破を決めていたアルジェリアは赤道ギニアに3―1で勝って3