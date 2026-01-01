ウクライナのゼレンスキー大統領は1日、国民に向けた新年の演説で、ロシアとの戦闘終結を望んでいるが「脆弱な和平合意に署名するつもりはない」と改めて強調しました。ゼレンスキー大統領は1日、国民向けのビデオメッセージを公開し、「和平合意は90％完了した。残る10％は何百万人もの命を守り、平和を100％機能させるために必要な10％だ」と述べました。その上で「戦争の終結を求めているが、ウクライナの終結は求めていない。