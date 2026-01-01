＜第38回日刊スポーツ映画大賞・石原裕次郎賞（日刊スポーツ新聞社主催、石原音楽出版社協賛）＞俳優黒川想矢（16）が「第38回日刊スポーツ映画大賞・石原裕次郎賞」で、石原裕次郎新人賞に輝いた。「国宝」（李相日監督）で主人公の少年時代を、「この夏の星を見る」（山元環監督）では等身大の中学生を演じた。最年少受賞、初の満票選出となった。黒川は「いすから飛び上がるくらい、やったー！とうれしかったです」と言いつつ